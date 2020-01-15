Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 17:00 на телеканале «Россия».

- На всех экранах страны и на центральной площади Орла звучало послание Президента Федеральному Собранию. Что ожидает наш регион в 2020-м? Ответ - в «Вестях».





- Следственный комитет России сегодня отмечает 9-летие. Наша съемочная группа присоединилась к поздравлениям.





- 276 ДТП в 2019-м произошло из-за плохих дорог. Кто поплатился рублем?





- В Орловском районе сегодня открылся первый в ЦФО музей гармони. Коллекцию собирали больше 30 лет. Мы были в числе первых посетителей.