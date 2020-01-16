Орловские «Русичи» - в финале Детской футбольной лиги Отборочный этап состоялся в Курске.





В турнире приняли участие восемь команд из Курска, Белгорода, Орла и Брянска.



В финале орловские «Русичи» оказались сильнее сверстников из курской ДЮСШ №4 со счётом 7:5. Третье место в активе второй орловской команды. В матче за бронзу наши футболисты обыграли брянское «Динамо» 4:2.





Анастасия Дорохова

16 января 2020 года



