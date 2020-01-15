Ольга Пилипенко. Комментарии к посланию президента Сегодня Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.





Ольга Пилипенко, депутат Госдумы: «Демографическая политика, поддержка семей с детьми, улучшение благосостояния граждан страны, развитие экономики, рост инвестиций, эффективность государственного управления – темы, которые озвучил в послании Президент Российской Федерации Федеральному Собранию, актуальны и важны для всех жителей России. Особенно глава государства остановился на повышении качества образования, развитии науки и технологий, поддержке молодых ученых. Президент подчеркнул, что к середине 2020 года каждый второй ученый будет в возрасте моложе сорока лет, а это означает, что необходимо создавать условия, законы, которые позволят развиваться отечественной науке. Еще один важный аспект – подготовка к празднованию 75-летия Победы. Как отметил глава государства, память служит нашему будущему».





Орловское Информбюро

15 января 2020 года



