Орловцам предлагают придумать талисман переписи населения Победитель конкурса получит денежный приз.





Прием работ на конкурс осуществляется до 10 февраля. Далее все работы будут выставлены на голосование. Итоги подведут 28 февраля. Для того чтобы принять участие в конкурсе талисманов, необходимо свой эскиз опубликовать в соцсетях. Всероссийской переписи населения Подробности конкурса на сайте





Анастасия Дорохова

16 января 2020 года



