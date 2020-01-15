В Мценске полицейские раскрыли кражу мобильного телефона Для преступления хватило нескольких минут.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, преступление было совершено еще в ноябре 2019 года. Работница автостанции, у которой и было совершено хищение, пояснила, что ненадолго выходила из служебного помещения, а когда вернулась, свой гаджет не обнаружила. Проводя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники полиции установили, что к противоправному деянию причастна местная жительница 1987 года рождения. Свою вину она полностью признала. Данной гражданке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.





Анастасия Дорохова

15 января 2020 года



