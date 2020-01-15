среда 15.01.2020 20:01:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Послание президента Федеральному Собранию - озвучено. Что ожидает Орловщину в 2020-м?

Сегодня Владимир Путин в 16-й раз в прямом эфире обратился с посланием к Федеральному Собранию. Обращение главы государства транслировалось не только в СМИ - в Орле его можно было услышать на центральной площади города.


Как правило, каждый раз повестку определяет сам президент. На этот раз большая часть послания была посвящена социальным вопросам. Улучшить жизнь россиян - такую задачу поставил глава государства в своем послание Федеральному Собранию. Надеются на это и орловцы. Земляки ратуют за возрождение промышленности, за повышение пенсий и за будущее детей.
 
В социальной сфере грядут изменения. Свое выступление президент начал именно с демографии. Материнский капитал теперь будут получать и за первенца, за второго - плюс 150 тысяч, а это уже 616, за третьего государство закроет ипотеку в сумме 450 тысяч рублей. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня просто косметических мер недостаточно. Здесь необходимы и меры финансовой поддержки при рождении как первого, так и второго, и третьего ребенка. Эти меры связаны и с жильем, и с обеспечением финансовой состоятельности семей после рождения детей». 
﻿
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Серьезные задачи поставлены в плане поддержки детства и материнства – чтобы молодым мамам выплачивали компенсацию до достижения ребенком семи лет. Я считаю, это тоже серьезная поддержка для молодых мам. Причем в 2020 году будет выплачиваться одна вторая от средней, а в последующем, с 2021 года, будут уже выплачивать сто процентов. Это приблизительно около 11 тысяч».
 
В здравоохранении с 1 июля стартует программа модернизации первичного звена. Пересмотрят и зарплаты медиков.
 
Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ: «Мы приветствуем увеличение зарплаты сотрудников здравоохранения, образования, усиление первичного звена здравоохранения и ФАПов - это звено, которое непосредственно находится с населением и оно должно быть усилено».
 
Касается это, в первую очередь, строительства ФАПов. В регионе в этом году их станет на 32 больше. И этот вопрос возьмут на контроль Общероссийский народный фронт. Кроме того, важной является и сфера образования.
 
Ирина Патронова, сопредседатель регионального отделения ОНФ: «Из послания президента стало понятно, что будут реализовываться как уже сложившиеся национальные проекты в сфере образования, таки появятся новые направления, новые векторы. Лично нас заинтересовало такое направление, как поддержка семей, имеющих маленьких детей, то есть открытие новых детских садов, новых дошкольных учреждений и новых школ. Второе большое направление, которое нам интересно и которое уже начало реализовываться в Орловской области, это программа «Земский учитель».
 
Владимир Путин словно услышал чаяния орловских чиновников - решится проблема с горячим питанием школьников. Начальные классы будут кормить за счет федерального центра. Увеличится поддержка молодых ученых, и количество бюджетных мест в вузах. 
 
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Президент подчеркнул, что к середине 2020 года каждый второй ученый будет в возрасте моложе сорока лет, а это означает, что необходимо создавать условия, законы, которые позволят развиваться отечественной науке».
 
Но в то же время для чиновников президент ввел ограничения. Теперь иностранное гражданство или вид на жительство для них под запретом.



Анна Вайсергисер
15 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.