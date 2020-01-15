Послание президента Федеральному Собранию - озвучено. Что ожидает Орловщину в 2020-м? Сегодня Владимир Путин в 16-й раз в прямом эфире обратился с посланием к Федеральному Собранию. Обращение главы государства транслировалось не только в СМИ - в Орле его можно было услышать на центральной площади города.





Как правило, каждый раз повестку определяет сам президент. На этот раз большая часть послания была посвящена социальным вопросам. Улучшить жизнь россиян - такую задачу поставил глава государства в своем послание Федеральному Собранию. Надеются на это и орловцы. Земляки ратуют за возрождение промышленности, за повышение пенсий и за будущее детей. В социальной сфере грядут изменения. Свое выступление президент начал именно с демографии. Материнский капитал теперь будут получать и за первенца, за второго - плюс 150 тысяч, а это уже 616, за третьего государство закроет ипотеку в сумме 450 тысяч рублей. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня просто косметических мер недостаточно. Здесь необходимы и меры финансовой поддержки при рождении как первого, так и второго, и третьего ребенка. Эти меры связаны и с жильем, и с обеспечением финансовой состоятельности семей после рождения детей». ﻿ Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Серьезные задачи поставлены в плане поддержки детства и материнства – чтобы молодым мамам выплачивали компенсацию до достижения ребенком семи лет. Я считаю, это тоже серьезная поддержка для молодых мам. Причем в 2020 году будет выплачиваться одна вторая от средней, а в последующем, с 2021 года, будут уже выплачивать сто процентов. Это приблизительно около 11 тысяч». В здравоохранении с 1 июля стартует программа модернизации первичного звена. Пересмотрят и зарплаты медиков. Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ: «Мы приветствуем увеличение зарплаты сотрудников здравоохранения, образования, усиление первичного звена здравоохранения и ФАПов - это звено, которое непосредственно находится с населением и оно должно быть усилено». Касается это, в первую очередь, строительства ФАПов. В регионе в этом году их станет на 32 больше. И этот вопрос возьмут на контроль Общероссийский народный фронт. Кроме того, важной является и сфера образования. Ирина Патронова, сопредседатель регионального отделения ОНФ: «Из послания президента стало понятно, что будут реализовываться как уже сложившиеся национальные проекты в сфере образования, таки появятся новые направления, новые векторы. Лично нас заинтересовало такое направление, как поддержка семей, имеющих маленьких детей, то есть открытие новых детских садов, новых дошкольных учреждений и новых школ. Второе большое направление, которое нам интересно и которое уже начало реализовываться в Орловской области, это программа «Земский учитель». Владимир Путин словно услышал чаяния орловских чиновников - решится проблема с горячим питанием школьников. Начальные классы будут кормить за счет федерального центра. Увеличится поддержка молодых ученых, и количество бюджетных мест в вузах. Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Президент подчеркнул, что к середине 2020 года каждый второй ученый будет в возрасте моложе сорока лет, а это означает, что необходимо создавать условия, законы, которые позволят развиваться отечественной науке». Но в то же время для чиновников президент ввел ограничения. Теперь иностранное гражданство или вид на жительство для них под запретом.





Анна Вайсергисер

15 января 2020 года



