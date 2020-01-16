четверг 16.01.2020 11:01:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Ливенский призывник подал в суд на военкомат

В иске он отметил, что призывная комиссия, по его мнению, не обратила внимания на его жалобы на плохое здоровье.


Как сообщает газета «Уездный город», молодой человек сообщил призывной комиссии, что у него повышенное давление, нестабильно работает сердце, пульсирующие головные боли. Но комиссия определила его годным к военной службе. Он просил суд отменить решение призывной комиссии. Но пока дошла очередь до судебного заседания, осенний призыв закончился. О чём в зале суда сообщил военком. Пояснив, что наряд на отправку призывников закрыт на 25 декабря 2019. В результате парень отказался от иска. Но вряд ли это поможет ему «откосить» от армии. Военком сообщил, что молодой человек должен будет вновь проходить весной медицинское обследование призывной комиссией.


Анастасия Дорохова
16 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.