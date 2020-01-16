Ливенский призывник подал в суд на военкомат В иске он отметил, что призывная комиссия, по его мнению, не обратила внимания на его жалобы на плохое здоровье.





Как сообщает газета «Уездный город», молодой человек сообщил призывной комиссии, что у него повышенное давление, нестабильно работает сердце, пульсирующие головные боли. Но комиссия определила его годным к военной службе. Он просил суд отменить решение призывной комиссии. Но пока дошла очередь до судебного заседания, осенний призыв закончился. О чём в зале суда сообщил военком. Пояснив, что наряд на отправку призывников закрыт на 25 декабря 2019. В результате парень отказался от иска. Но вряд ли это поможет ему «откосить» от армии. Военком сообщил, что молодой человек должен будет вновь проходить весной медицинское обследование призывной комиссией.





Анастасия Дорохова

16 января 2020 года



