Сегодня Следственный комитет России празднует девятую годовщину своего образования

И хотя как самостоятельная правоохранительная структура ведомство довольно молодо, шаги к организации предварительного расследования около 300 лет назад предпринимал еще Петр Первый, учредив майорские следственные канцелярии. На торжестве, которое состоялось сегодня в орловском управлении СК, побывал Иван Суверин.

Подследственность СК такова, что в ведение его сотрудников попадают самые тяжкие и резонансные уголовные дела. Преступления против личности и государства, инциденты, получившие широкий общественный резонанс, криминальные события, затрагивающие интересы социально незащищенных групп.

Анатолий Щуров, руководитель СУ СК РФ по Орловской области: «За 9 лет следственными органами СУ СК РФ по Орловской области проведено порядка 38 тысяч доследственных проверок по сообщениям о преступлениях, возбуждено порядка 8 тысяч уголовных дел, из них около 1,5 тысяч - коррупционной направленности. Направлено в суд 5 тысяч уголовных дел».

С праздником орловских следователей поздравил председатель СК Александр Бастрыкин. В послании говорится: «За 9 лет работы Следственный комитет проявил себя как важнейшая составляющая системы правоохранительных органов страны. Профессия следователя требует особого склада характера и обостренного чувства справедливости. Здесь абсолютно нет места случайным людям».

Неслучайным человеком в профессии себя считает возглавивший недавно Советский следственный отдел Павел Мосягин. И признается: ремесло выбрал по наитию.

Павел Мосягин, и.о. руководителя СО по Советскому району г. Орла СК СК РФ по Орловской области: «Трудовую деятельность начал в должности следователя, в дальнейшем - следователя по особо важным делам и следователя по особо важным делам уже следственного управления. Конечно, я не вел статистику определенную, но мной было окончено не менее 100 уголовных дел разной категории тяжести. Одновременно находилось в производстве 10 и более дел».

В числе тех, кто в день профессионального праздника получил награды ведомства, была и хорошо известная орловским СМИ Юлия Дорофеева, от которой наши зрители обычно узнают о резонансных преступлениях, успехах и трудностях орловских следователей.

Кроме сотрудников регионального СК сегодня наградили и ребят, победивших в ведомственном творческом конкурсе. Участие детей в празднике этим не окончилось: подшефные кадеты из Некрасовской школы-интерната организовали для следователей полномасштабный концерт.