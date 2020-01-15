В Ливнах в разгар святочных дней прошли сразу два епархиальных праздника На архиерейскую елку пригласили ребят из многодетных семей и воспитанников воскресных школ.





На торжестве, конечно, присутствовал и сам владыка Нектарий. Елка объединила около сотни детей. Для них были подготовлены интермедия, конкурсы, игры и, конечно, подарки. А еще - поздравление владыки. Он пожелал ребятам пронести свет веры, любви и добра через всю жизнь.





Надежда Невматулина

15 января 2020 года



