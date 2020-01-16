четверг 16.01.2020 11:01:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Ливнах маршрутный транспорт работает с перебоями

Вчера город на несколько часов лишился общественного транспорта.


Это произошло после рейда сотрудников ГИБДД. Как пишет издание «Уездный город», требование проверяющих – соблюдать режим труда не более 8 часов в день – ливенские перевозчики выполнили дословно – поставили машины на площади ж/д вокзала.
 
Из 41 ГАЗели, которая должна была выйти на линию в этот день, после 15 часов выехали обслуживать пассажиров только шесть микроавтобусов. Как рассказала изданию старший диспетчер Татьяна Головина, количество маршрутных автобусов в Ливнах с каждым годом всё меньше. Несколько лет назад на линию выходили 120 машин. Сейчас договоры с администрацией города на пассажирские перевозки заключили 50 частников. С учётом выходных у водителей на линии работает не более 40 машин.
 
Как рассказали «Уездному городу» в городской администрации, все городские маршрутки, за исключением тех, что находятся на ремонте или у водителя выходной,вчера с утра вышли на линию согласно расписанию. Также с 1 февраля в Ливнах вводится понятие «межмуниципальный маршрут». Речь идёт о тех маршрутах, которые возят пассажиров из города в Ливенский район. Это маршруты №№3, 6,16,8,10. Изменится их нумерация. Маршрут №3 будет 203, №6 -206, №8-208, №10-210, №16- 216. Расписание и стоимость проезда не изменятся.



Анастасия Дорохова
16 января 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.