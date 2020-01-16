В Ливнах маршрутный транспорт работает с перебоями Вчера город на несколько часов лишился общественного транспорта.





Это произошло после рейда сотрудников ГИБДД. Как пишет издание « Уездный город», требование проверяющих – соблюдать режим труда не более 8 часов в день – ливенские перевозчики выполнили дословно – поставили машины на площади ж/д вокзала. Из 41 ГАЗели, которая должна была выйти на линию в этот день, после 15 часов выехали обслуживать пассажиров только шесть микроавтобусов. Как рассказала изданию старший диспетчер Татьяна Головина, количество маршрутных автобусов в Ливнах с каждым годом всё меньше. Несколько лет назад на линию выходили 120 машин. Сейчас договоры с администрацией города на пассажирские перевозки заключили 50 частников. С учётом выходных у водителей на линии работает не более 40 машин. рассказали «Уездному городу» в городской администрации, все городские маршрутки, за исключением тех, что находятся на ремонте или у водителя выходной,вчера с утра вышли на линию согласно расписанию. Также с 1 февраля в Ливнах вводится понятие «межмуниципальный маршрут». Речь идёт о тех маршрутах, которые возят пассажиров из города в Ливенский район. Это маршруты №№3, 6,16,8,10. Изменится их нумерация. Маршрут №3 будет 203, №6 -206, №8-208, №10-210, №16- 216. Расписание и стоимость проезда не изменятся. Как«Уездному городу» в городской администрации, все городские маршрутки, за исключением тех, что находятся на ремонте или у водителя выходной,вчера с утра вышли на линию согласно расписанию. Также с 1 февраля в Ливнах вводится понятие «межмуниципальный маршрут». Речь идёт о тех маршрутах, которые возят пассажиров из города в Ливенский район. Это маршруты №№3, 6,16,8,10. Изменится их нумерация. Маршрут №3 будет 203, №6 -206, №8-208, №10-210, №16- 216. Расписание и стоимость проезда не изменятся.





Анастасия Дорохова

16 января 2020 года



