В январе в Орле пройдет первая в этом году ярмарка вакансий Дата – 28 января





Как отмечают в региональном управлении труда и занятости – там будут представлены интересные предложения для мам, которые находятся в декретном отпуске. Организации нужны люди с правильной речью, контактные, доброжелательные, умеющие построить диалог и донести до слушателя информацию. Работодатель гарантирует полный соцпакет. Ярмарка состоится 28 января с 11:00 до 13:00, по адресу г. Орёл, ул. Наугорское шоссе, 5, офис 8.





Вести-Орёл

16 января 2020 года



