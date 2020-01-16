Как отмечали святочные дни? Об этом сегодня расскажут в программе «Тема дня» на «Радио России. Орел».





О народных традициях расскажут преподаватели института филологии опорного вуза: профессор Мария Антонова и кандидат филологических наук Наталия Кургузова. Включайте 102,3 FM сегодня в 11:20. Также «Радио России. Орел» можно слушать на сайте «Орловского информбюро». Свои вопросы можно задать на WhatsApp и Viber - 8-920-80-84-000, а также по телефону: 43-51-87





Мария Семак

16 января 2020 года



