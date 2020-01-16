С сегодняшнего дня ограничат движение по улице Пионерской в Орле Это связано с демонтажем аварийной рекламной конструкции.





Работы будут проводиться до 23 января. До этого дня ограничено движение на участке от дома № 10 по ул. Пионерской до ул. Лескова.





Мария Семак

16 января 2020 года



