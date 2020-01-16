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В Орле маршрутка спровоцировала ДТП

При аварии пострадал водитель легковой иномарки. Молодого мужчину с места ДТП госпитализировала бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия и его возможные предпосылки на месте выяснял Иван Суверин.


Участниками ДТП у ТМК «Гринн» стали автобус ПАЗ 28-го маршрута, легковой «Фольксваген», а также «Рено», попавший под удар прямо на стоянке. Как пояснил водитель маршрутки, на его счастье салон автобуса в момент ДТП был пуст. Как пояснил водитель маршрутки, он совершал маневр разворота на зеленый сигнал светофора. Но то ли не заметил движущийся во встречном направлении легковой автомобиль, то ли решил рискнуть.
 
В результате ДТП злополучный «Фольксваген» получил один за другим три удара: первый от налетевшего на него ПАЗа, второй в результате наезда на опору и третий при столкновении с легковым «Рено». 23-летний водитель немецкой иномарки сильно пострадал. В стационаре, куда пострадавшего доставила скорая, кроме рассеченной раны головы и черепно-мозговой травмы диагностировали поражение глаз осколками стекла. Потребовалось хирургическое вмешательство. 
 
Что касается обстоятельств ДТП, они, по словам инспекторов, не предполагают разночтений. При разрешающем сигнале светофора водитель, движущийся в прямом направлении, имеет приоритет перед тем, кто совершает маневр. Так что виновник ДТП в данной ситуации очевиден.



Иван Суверин
16 января 2020 года
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