Для социально-экономического развития Орловщины создадут комфортные условия Между правительством Орловской области, областной федерацией профсоюзов и объединением промышленников и предпринимателей региона заключено Соглашение о сотрудничестве на 2020-2022 годы.





Цель соглашения - совместными усилиями создать максимально комфортные условия для социально-экономического развития региона, обеспечить население новыми рабочими местами, вывести продукцию местных товаропроизводителей на российские и зарубежные рынки, привлечь инвесторов на Орловщину. Также запланированы меры, направленные на увеличение налоговых поступлений, взносов в государственные внебюджетные фонды, сокращение «неформальной занятости», ликвидацию долгов по заработной плате и «теневых выплат».





Мария Семак

16 января 2020 года



