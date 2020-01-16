Орловцы могут оплатить налоги на доходы с помощью единого расчетного документа Об этом напоминают в региональном управлении финансовой налоговой службы.





С этого года выполнить обязательство перед государством можно еще и авансом – до получения уведомления. Соответствующие изменения были внесены в налоговое законодательство и уже вступили в силу. Оплатить можно через Интернет-сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин».



Что касается сроков, то до 30 апреля нужно отчитаться о доходах, полученных в минувшем году. А до 15 июля – оплатить налог.





Мария Семак

16 января 2020 года



