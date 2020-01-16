В Орле пройдет благотворительный концерт в помощь детям с онкозаболеваниями Концерт пройдет в культурно-досуговом «Металлург» 17 января.





Это будет концерт известной московской певицы Алевтины. Она представит свой новый альбом «Не модная». Вместе с ней в программе примет участие орловская певица Наталья Куприянова. Концерт организован в помощь детям с онкологическими заболеваниями, которые проходят лечение в НКМЦ им. Круглой. Сейчас там находится 27 пациентов.



Концерт пройдет 17 января, в лофт-пространстве КДЦ «Металлург». Начало в 18:30. Вход бесплатный. в 18:20. Программы «Радио России. Орел» звучат на всей территории области. Частотный диапазон 102.3 МГц в Орле и 67.19 МГц в Ливнах. Они транслируется на первой программе проводного вещания и в сети Интернет – В Орел Алевтина приедет сегодня и уже вечером жители нашего города смогут пообщаться с певицей в прямом эфире «Радио России. Орёл» - беседа начнется. Программы «Радио России. Орел» звучат на всей территории области. Частотный диапазон 102.3 МГц в Орле и 67.19 МГц в Ливнах. Они транслируется на первой программе проводного вещания и в сети Интернет – на сайте «Орловское информбюро» Свои вопросы можно задать на WhatsApp и Viber - 8-920-80-84-000, а также по телефону: 43-51-87.





Мария Семак

16 января 2020 года



