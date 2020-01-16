Мечта юной орловчанки исполнится благодаря «Свету Рождественской звезды»

Накануне в городском центре культуры был аншлаг - там прошел благотворительный вечер «Свет рождественской звезды», уже 17 по счету. Все творческие номера были посвящены десятилетней незрячей девочке Наде Коротенко, а все взрослые постарались внести свой материальный вклад в исполнение еще одной ее мечты.

Девочка учится в обычной школе, и ей просто необходима электронная печатная машинка со шрифтом Брайля. Именно на нее и собирали деньги. Сумма пожертвований составила 220 тысяч рублей.

Всего же за 17 лет существования акции «Свет Рождественской звезды» было собрано 1 миллион 720 тысяч рублей.