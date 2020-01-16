Движение по мосту Дружбы в Орле откроют раньше срока Предположительно, уже в августе-сентябре этого года. Такая информация прозвучала сегодня на заседании комитета по строительству и ЖКХ Орловского облсовета.





Вообще же окончание всех работ по капитальному ремонту моста через Оку, соединяющего Заводской и Железнодорожный районы, намечено по контракту на конец этого года. А движение, по словам главы профильного департамента Дениса Блохина, должно открыться на несколько месяцев раньше.





Надежда Невматулина

16 января 2020 года



