В Орловском краеведческом музее открылась выставка археологических находок Большая часть экспонатов была обнаружена липецкими археологами перед началом строительства высотки на 2-й Посадской. Это обычная практика - федеральный закон обязывает застройщика проходить земельную экспертизу, и благодаря этому музей обрел целый ряд экспонатов, позволяющих сделать интересные исторические открытия и выводы.





Липецкие археологи обнаружили раннеславянские стоянки-поселения к северу от Орла - в Плещеево и Касьяновке. И, по словам Игоря Бирюкова, подобные поселения редкое явление не только для Орловщины, но и для всей территории Восточной Европы. Игорь Бирюков, археолог, заместитель директора НПО «Черноземье»: «Это те славяне, предки славян, которые двинулись с территории современной Украины сюда, в нашу сторону, и, можно сказать, что это первые славяне на территории Орловщины. Это III-IV век. Есть характерная посуда, есть вещи, интересные предметы, например, серебряный браслет, серебряный дротик, гривна. Это очень редкие вещи, их нечасто найдешь». Есть находки и гораздо более ранние. Это предметы, характерные для эпохи мезолита, - нуклеусы, кремниевые пластины, из которых делали орудия труда. Огромный интерес у всех, кто пришел на открытие выставки, вызвали вещи, найденные прямо в центре Орла на второй Посадской, датированные XVIII-XIX веками. Это первые крупные исторические раскопки в центре города. Александр Иншаков, археолог: «Cамый ранний этап относится к рубежу XVIII-XIX веков, когда формировалась Стрелецкая слобода и территория Посада, а затем, после очередного пожара был прислан Екатериной II архитектор, и была создана современная сетка улиц, и то, как она застраивалась, это проследить тоже удалось». Среди находок - печные изразцы с редкими рисунками на библейскую тематику, оконные стекла круглой и квадратной формы, посуда, нательные кресты, личные вещи орловцев того времени. Многие из них - эксклюзив, потому что производились только на территории Орловщины. Игорь Бирюков, археолог, заместитель директора НПО «Черноземье»: «Приятно было подержать в руках пряжку гимназиста, найденную в Орле, с инициалами орловской гимназии. Где вы такое найдете? Нигде. Ни в Липецке, ни в Туле, ни в Тамбове, там все другое». Монеты, предметы быта, орудия труда, которые найдены прямо в центре города могли навсегда остаться под землей, если бы не строительство нового дома и не четкое исполнение застройщиком федерального законодательства, которое обязует его обязательно провести историческую экспертизу участка. Именно поэтому выставку, открывшуюся в краеведческом музее, назвали «Спасенная древность». Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «Предметы, которые представлены здесь, по настоящему уникальные вещи, рассказывающие о хозяйственной деятельности жителей Орла и Орловской губернии. Это будет интересно и для посетителей, и для историков». Все, найденное археологическими экспедициями, передано в дар краеведческому музею, пополнит его фонды, и позволит выставлять археологические находки значительно чаще.





Эва Стасюлевич

16 января 2020 года



