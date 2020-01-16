Там, где машина не проедет, выручит лошадь В орловской глубинке ребенок с ДЦП добирается до школы на повозке, запряженной Вороном.





Кристина живет с родителями на окраине деревни Вышняя Замарайка 1 с самого рождения. У девочки диагноз ДЦП, она не может самостоятельно передвигаться. А с прошлого года Кристина пошла в первый класс. Несмотря на то, что школа находится от дома в 10 километрах, там, по словам родителей, есть все условия для комфорта девочки, есть друзья, с которыми Кристина общается.



Хотя администрация поселка выделяет автобусы, чтобы школьников довозили до деревень, маршрут проходит только по главной дороге, и съезжать на бездорожье машина с детьми просто не имеет право - ответственность высокая. А до главной дороги из Вышней Замарайки еще нужно добраться. Три километра по щебенке - путь не близкий.



Глава семейства работает вахтами в Москве, 15 через 15 дней. Когда он дома, то сам возит дочку на машине, а в остальные дни приходится применять оригинальные способы передвижения, и самый надежный из них – гужевой транспорт. Конь по кличке Ворон сегодня спасает семью Давыденко. И не только они пользуются лошадьми. То, что в городе считают развлечением, здесь, в Вышней Замарайке, повседневная реальность. Жители давно просили хоть что-то сделать с дорогой. Это подтверждают документы. На это есть ответ, где говорится, что денег на новую дорогу нет, и предлагают девочке перейти на домашнее обучение. Но ведь учителям тоже придется добираться к ребенку, и тоже с проблемами. Замкнутый круг.



В конце декабря история получила широкую огласку, и ею заинтересовались в департаменте образования области. Есть два предложения. Первое: осуществлять подвоз ребенка, однако в данном учебном заведении нет такого транспорта, который мог бы перевозить ребенка-инвалида. Второе, что предлагают в региональном департаменте образования, это ремонт дороги.



Предложение обучаться Кристине и дома, и в школе родителей не устраивает. А что касается дороги, департамент строительства уже направил обращение в администрацию района.



Борис Макашов, глава администрации Должанского района: «Есть возможность выделения денег из резерва области именно на этот участок, чтобы решить хотя бы половину этой проблемы».





Всеволод Трифонов

16 января 2020 года



