Сегодня в Орле начали оборудовать крещенскую купель В областном центре в православный праздник будет действовать только одна иордань - на Оке в районе спасательной станции. Всего же по области их будет 36. Правда, в этом году спасателям не пришлось прорубать купель. Лёд на реке, несмотря на середину января, еще не встал.





В этом году в орловской мэрии решили не отходить от сложившихся традиций праздничного омовения. Крещенскую купель, как и в прошлые годы, коммунальщики и сотрудники МЧС готовят на Оке у центральной спасательной станции.



Игорь Тарасов, начальник управления по безопасности администрации г. Орла: «В этом году крещенские купания будут организованы с 18 часов 18 января до 24 часов 19 января. В настоящее время в районе центральной спасательной станции оборудуется купель, которая будет соответствовать всем требованиям безопасности. Будут установлены сотрудниками МЧС теплые палатки, где люди смогут переодеться. Администрацией города Орла будет организовано горячее питание, то есть люди смогут выпить чая, съесть бутерброд».

Что касается спасателей, то они Крещенскую ночь проведут на дежурстве, чтобы предотвратить любые ЧП на воде.



Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Около центральной спасательной станции будут дежурить сотрудники областной поисково-спасательной службы, инспекторы госинспекции по маломерным судам и медики. Необходимо обратить внимание, что в этом году погодные условия создают больше предпосылок для каких-то чрезвычайных происшествий на воде».

Предпосылки эти связаны с тем, что, несмотря на середину зимы, на Орловщине до сих пор не наблюдается уверенного ледостава, зато провалы под лед спасатели фиксировали уже не раз, и не всех тонущих удалось спасти. Недаром подходы к праздничной иордани будут оборудованы специальными деревянными трапами.



Главное управление МЧС России по Орловской области обращается к жителям региона с просьбой соблюдать меры безопасности у воды, ни в коем случае не выходить на неокрепший лед, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Родителям стоит не упускать детей из виду. А что касается церковной традиции, то она не велит начинать крещенские купания до проведения водосвятных молебнов.





Иван Суверин

16 января 2020 года



