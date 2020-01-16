Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Почему первоклассница-инвалид из орловской глубинки вынуждена добираться до автобуса в повозке? За ответом мы отправились в Должанский район. Подробности - в «Вестях».



- В Орле начали оборудовать место для крещенских купаний. О мерах безопасности - наш сюжет.



- Мечта юной орловчанки сбылась благодаря неравнодушным орловцам. Расскажем о том, как «Свет Рождественской звезды» помогает исполнять желания.



- Что скрывает орловская земля? Мы одними из первых увидели археологические древности.



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Вести-Орёл

16 января 2020 года



