Орловским полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить нарушителя Инцидент произошел в районе 300 километра автодороги М-2 «Крым» на территории Тульской области. Экипаж ДПС межмуниципального отдела МВД России «Мценский» задержал водителя, который не реагировал на требования полиции остановиться.





Водитель грубо нарушал правила дорожного движения: ехал по встречке и провоцировал аварию с другими машинами. Он пытался столкнуть служебный автомобиль ДПС с проезжей части. Тогда экипаж принял решение стрелять по колесам, чтобы остановить водителя-нарушителя.



Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Был произведен выстрел из табельного оружия старшим инспектором ДПС в переднее левое колесо машины ВАЗ 21102. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался. В отношении данного гражданина составлен административный протокол».





Всеволод Трифонов

16 января 2020 года



