Ливенцы столкнулись с перебоями в работе транспорта Некоторые автобусы не вышли в рейс и тем самым сорвали привычный график. Почему возникла такая ситуация? Ответ в репортаже из Ливен.





Накануне 42 из 45 пассажирских транспортных средств вышли на линию в привычном режиме. Перевозки осуществлялись согласно графику. Однако после 16 часов ситуация изменилась. Большинство водителей сошли с рейса, сославшись на закон в сфере пассажирских и транспортных перевозок, который вступил в силу еще осенью прошлого года. В нем определены требования, которые должны блюсти как организаторы перевозок - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, так и исполнители - индивидуальные предприниматели, выигравшие аукцион на осуществление пассажирских перевозок в том числе. Приказ Минтранса №15 определяет время труда и отдыха водителя. Проверка соблюдения требований лежит на плечах сотрудников ГИБДД.



Николай Зарочинцев, старший государственный инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Ливенский»: «Проверка в отношении данных водителей проводилась, но фактов допущенных нарушений при данных перевозках выявлено не было».

Если бы такие случаи были зафиксированы, то водителям или владельцам пришлось бы раскошелиться и выплатить кругленькую сумму.



Николай Зарочинцев, старший государственный инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Ливенский»: «Предусмотрен штраф за нарушение режима труда и отдыха в отношении водителя - от полутора тысяч до двух тысяч рублей. В отношении должностного лица - от 7 до 10 тысяч рублей, предпринимателя - от 15 до 25 тысяч рублей, на юридическое лицо - от 20 до 50 тысяч рублей».

В кабинете главы города прошло оперативное совещание с участием сотрудников администрации и органов внутренних дел. На нем были выработаны меры по соблюдению требований законодательства.



Сергей Барыбин, начальник управления ЖКХ администрации г. Ливны: «Расписание будет соблюдаться. Перевозчикам, которые сорвали рейсы, соответственно управление ЖКХ уже выставило претензии по несоблюдению условий муниципального контракта, они также будут привлечены к ответственности уже в рамках действующего муниципального контракта».

Информацию о том, что перерыв в работе перевозчиков связан с повышением тарифов, в администрации Ливен опровергли. Передвигаться по городу на общественном транспорте ливенцы смогут как и прежде.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

16 января 2020 года



