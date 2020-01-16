Андрей Клычков выступил на Гайдаровском форуме Уже состоялись 52 экспертные сессии, на которых выступили спикеры из 30-ти стран. Повестка во многом связана с посланием президента.





Губернатор нашей области был спикером на панельной дискуссии по теме: «Государственный служащий: гражданин, профессионал, личность». Он акцентировал внимание на региональном конкурсе «Молодые кадры Орловщины», который помогает выявлять молодых талантливых управленцев.





Татьяна Напольских

16 января 2020 года



