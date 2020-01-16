Орловские старшеклассники принимают участие в региональном этапе олимпиады школьников Они демонстрируют знания по 22-м общеобразовательным предметам.





Всероссийская олимпиада школьников – ежегодное массовое мероприятие по работе с одаренными учащимися. Она охватывает предметные олимпиады для учащихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования, сообщает информационный портал Орловской области.



Победители будут представлять область на всероссийском уровне.





Татьяна Напольских

16 января 2020 года



