Научно-клинический многопрофильный центр им. З.И. Круглой набирает сотрудников В учреждении открыто несколько вакансий.





В штат нужны врач-гемотолог, детский онколог, пульмонолог и другие специалисты. Гарантируется полный социальный пакет, оплата обучения на циклах профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Более подробную информацию об условиях работы можно узнать в отделе кадров НКМЦ, контактный телефон - 59-88-92.





Мария Семак

17 января 2020 года



