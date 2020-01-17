Контактные зоопарки – под запретом! Об этом напоминает региональный Россельхознадзор.





Ведомство отмечает, что в случае организации мероприятий, предусматривающих физический контакт зрителей или посетителей с животными, такие мероприятия осуществляются при условии наличия в местах их проведения недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ.





Анастасия Дорохова

17 января 2020 года



