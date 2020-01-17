Более 200 орловцев не смогли отправиться в поездку за рубеж Причина - неоплаченные счета за электроэнергию.





Энергетики напоминают - подобные санкции применяются при наличии долга в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, приставы могут применить и другие меры воздействия. Среди прочего - удержание до 50% начислений из заработной платы, пенсии или стипендии, наложение ареста на банковские счета или имущество должника.





Мария Семак

17 января 2020 года



