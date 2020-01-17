Орловцам предложили утилизировать новогоднюю елку необычным способом А именно - превратить опилки в корм для лошадей.





Как сообщается в соцсетях управляющей компании «Орелжилэксплуатация», отслуживших свой срок зелёных красавиц принимает конюшня «Вязки». Всем, кто хочет продлить праздники на ещё один выходной вместе с семьёй, стоит приехать в деревню Вязки Орловского района, прогуляться по конному двору, а заодно - с пользой для природы утилизировать свою новогоднюю ёлку.



Конюшня находится в Орловском районе, д. Вязки. Режим работы: с 10:00 до 20:00 (выходной - понедельник) обед с 13:00 по 14:00.





Анастасия Дорохова

17 января 2020 года



