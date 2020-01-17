Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Из пункта А в пункт Б - на лошади. Почему девочке с ДЦП дорогу в школу приходится преодолевать на повозке?



- Чтобы остановить нарушителя, сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам. В орловской полиции рассказали подробности.



- Традиции и безопасность. Сегодня в Орле начали готовить крещенскую прорубь.



- Мечты сбываются. Орловцы помогли собрать деньги на специальную печатную машинку для Нади.



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Вести-Орёл

16 января 2020 года



