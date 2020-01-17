Рассмотрение дела высокопоставленных экс-полицейских отложено

Сегодня в Орле должно было состояться первое открытое судебное заседание по громкому делу высокопоставленных экс-полицейских, которых обвиняют в получении взятки. Рассматривает его Железнодорожный суд. Но из-за большого количества ходатайств, рассмотрение дела отложили до конца января.





Татьяна Напольских

16 января 2020 года



