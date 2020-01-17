В Орле ограничат движение Выбирайте пути объезда.





В связи с проведением в городе Орле праздничных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, с 18:00 18 января до 00:00 20 января будут запрещены движение и стоянка транспортных средств на ул. Пролетарская гора (от дома №1 по ул. Пролетарская гора до дома №28 по ул. Максима Горького), сообщает пресс-служба ГИБДД.





Орловское Информбюро

17 января 2020 года



