Возможность отменить лимит поездок по единому проездному обсудили в Орловском облсовете Парламентарии подготовили обращение в региональное правительство.





Напомним, в прошлом году было установлено ограничение: с 1 мая по 30 сентября - 90 поездок, с 1 октября по 30 апреля - 70 поездок, при стоимости единого проездного 450 рублей за месяц. Депутатский корпус предлагает вернуться к безлимитному проезду, сохранив социальные гарантии для льготных категорий граждан.





Мария Семак

17 января 2020 года



