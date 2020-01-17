На центральной площади Орла состоятся Святочные гуляния

Жителей и гостей города ожидают яркие тематические мероприятия, посвященные православному празднику Крещение Господне.

Сегодня любителей вспомнить хиты минувших лет приглашают на дискотеку 80-х. Музыка начнет звучать на площади Ленина в 18:00.



Продолжится программа в субботу - в 15:00 презентует юным орловцам и гостям нашего города интермедию «По щучьему велению». А в 17:00 на том же месте, на площади Ленина, пройдёт Слет по обмену премудростями с народными забавами, говорящими головами и сказочным балаганом, который полюбился гостям новогоднего проекта «Сказки на Девяти Дубах».

В воскресенье состоится флешмоб «Фото с Дедом Морозом и Снегурочкой». Старт — в 15:00. А с пяти вечера можно будет послушать русские народные песни - концерт подготовил ансамбль «Славица».