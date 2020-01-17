Орловцев приглашают полюбоваться пейзажами В выставочном центре Орла открылись сразу две выставки. Одна его часть посвящена работам замечательного мастера, члена-корреспондента Российской академии художеств Ирины Рыбаковой, а вторая - работам с международного пленэра «Волжский прибой». Все залы отданы под современную русскую живопись в стиле реализма.





Заслуженный художник России, лауреат многочисленных художественных премий Ирина Рыбакова известна в стране и за ее пределами как глубокий и сильный мастер пейзажа и жанровой живописи. Так получилось, что она с детства жила в окружении художников, и вопрос с выбором профессии никогда перед ней не стоял. Ирина Рыбакова, заслуженный художник России: «Я родилась в местечке, где находится академическая дача художников им. Репина, и главным моим детским впечатлением как раз было, как художники пишут с натуры, и у меня до сих пор запах первого снега и запах растворителя объединяются, и это совершенно дивный такой аромат для меня. Это было большим волшебством». Знакомство и общение со знаменитыми советскими художниками - братьями Ткачевыми, Грицаем - и сформировали, как считает художница, ее выбор и направление в жизни и живописи. Работы Ирины Рыбаковой это удивительный теплый свет, радость бытия, жизнеутверждающая сила природы и людей. И, несмотря на то, что в нашем городе она впервые, среди орловских художников оказались ее друзья и поклонники. Анатолий Хворостов, например, познакомился с ней еще 8 лет назад, на пленэре. Анатолий Хворостов, член Союза художников России: «Она изумительно пишет, умеет в каждом мотиве найти такую радость и передать ее зрителям, что просто диву даешься, и у меня видимо такие эмоциональные восклицания были, что она, махнув рукой, позволила мне смотреть, как она работает, я многому у нее научился». Ирина Рыбакова и сама постоянно учится, но намеренно остается в рамках реализма 60-70 годов прошлого столетия, хотя, конечно, видно, что представленные в Орле картины являются отражением уже совсем иного, нового времени. Александр Кузнецов, член Союза художников России, заслуженный работник культуры России: «Ее работы интересны еще и тем, что в них очень много русской теплоты пейзажа, который вообще свойственен нашим мастерам, которые стояли у истоков этого реалистического искусства». С Рыбаковой приехали друзья и подвижники, среди которых автор второй части выставки, руководитель пленэрного центра «Волжский прибой», который находится в Костроме, Лариса Гончарова. Она является одним из организаторов совместных выездов художников на натуру. Выставка представлена именами народных и заслуженных российских мастеров - Белюкина, Орлова, Кузнецова, Фетисова и многих других. Лариса Гончарова, искусствовед, руководитель пленэрного центра «Волжский прибой»: «Пленэр организуется и проводится в Костромской области и обязательным его условием является пребывание в селе Сусанино, куда приезжают художники, где сохранился храм, который писал Алексей Константинович Саврасов». Работы, написанные на таких пленэрах, объединяются и путешествуют по российским городам. В прошлом году к нашим художникам присоединились американские. Их картины, кстати, тоже есть на этой выставке. Можно сравнить и, как говорится, невооруженным глазом увидеть разницу в художественных школах двух стран. В костромском музее вернисаж с пленэрными работами за две недели посетили более двух тысяч человек. У нас в Орле эти две выставки будут гостить целый месяц.





Эва Стасюлевич

17 января 2020 года



