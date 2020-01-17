В Орловской области от пожара пострадали жилые помещения

Горели спальня в квартире и кровля частного дома.

16 января в 05:11 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в трехэтажном доме в деревне Большой Синковец Верховского района. В результате пожара в трехкомнатной квартире на втором этаже выгорела спальня по всей площади – 15 квадратных метров, оставшаяся часть квартиры получила термические повреждения. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим электропроводки. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.

В 10:43 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Зяблое Орловского района. В результате пожара в доме выгорела и обрушилась кровля на площади 98 квадратных метров. От огня спасены внутренние помещения дома. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали десять раз, из них четыре выезда – на ликвидацию пожара и шесть – на различные происшествия.