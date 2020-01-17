Работы лучших мастеров гравюры 17-19 веков смогут увидеть посетители усадьбы «Спасское-Лутовиново» Выставка откроется в воскресенье, 19 января.





В экспозицию вошли гравюры с живописных оригиналов Белланже, Ватто, Домье, листы «отца карикатуры» Хогарта. Также можно будет посмотреть видеолекцию по истории и разнообразию искусства гравюры.



В день открытия – вход бесплатный для всех, сообщает сайт музея-усадьбы.





Мария Семак

17 января 2020 года



