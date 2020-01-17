Сегодня Андрей Клычков находится с визитом в Ливенском районе Начало рабочей поездки главы региона в город Ливны было спортивным. Андрей Клычков принял участие в физкультурном фестивале, где вручил золотые значки ГТО. Фестиваль проходил в городском физкультурно-оздоровительном комплексе.





После осмотра территории комплекса губернатор встретился со старшеклассниками ливенской гимназии уже в краеведческом музее. Также в рамках рабочей поездки Андрей Клычков посетил физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа и побывал в Славянском саду, где юные спортсмены устроили для него показательные стрельбы из лука и пневматической винтовки. Однако центральным событием этого дня станет юбилей городской гимназии, ей исполнилось 60 лет. Это одно из старейших учебных заведений Ливен. Сегодня в нем получают образование более 900 юных жителей города.























Оксана Гранн

17 января 2020 года



