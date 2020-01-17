Орловские футболистки стартуют в Первой лиге В субботу и воскресенье состоятся встречи с командой из Воронежа «Сталь-IT».





18 января в 19:00 на площадке вузовского спорткомплекса состоится игра между гостьями и «ОрелГУ-Русичи-2». В воскресенье, 19 января, в 15:00 уже «ОрелГУ-Русичи» - это другая орловская команда – так же сыграют с футболистками из Воронежа.





Анастасия Дорохова

17 января 2020 года



