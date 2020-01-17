Судебное разбирательство по делу высокопоставленных экс-полицейских состоится 29 января Фёдора Козина и Павла Клёнышева обвиняют в получении взятки. Дело слушается в Железнодорожном районном суде Орла.





Слушание дела должно было состояться накануне, 16 января, но из-за большого количества ходатайств в заседании был объявлен перерыв.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Следующее судебное заседание состоится 29 января 2020 года. В соответствии с требованиями закона, судебное следствие будет начато с оглашения обвинительного заключения и представления доказательств со стороны обвинения. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживают работники аппарата прокуратуры Орловской области».





Надежда Невматулина

17 января 2020 года



