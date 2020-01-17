Орловский СК отреагировал на сюжет о девочке-инвалиде, добирающейся в школу на лошади

О ситуации в деревне 1-я Вышняя Замарайка мы рассказывали вам накануне. Чтобы попасть в школу, каждое утро первоклассница садится в повозку, её довозят до дороги, где ждет школьный автобус. Причина проста - проехать по деревне невозможно. В администрации района нам рассказали, что есть возможность выделения средств из резервного фонда региона. При этом условии проблема частично решится. Пока же в СКР проводят подследственную проверку. Им предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности детей, - пояснили нам в ведомстве.





Надежда Невматулина

17 января 2020 года



