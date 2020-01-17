Зимняя дорога требует внимания коммунальных служб Сегодня утром в орловском пригороде случилось ДТП, связанное с превратностями зимней дороги. Пострадал один человек.





Бригадой скорой медицинской помощи была госпитализирована пожилая пассажирка отечественного внедорожника, который опрокинулся в кювет вблизи Карповского карьера. С дороги «Нива Шевроле» съехала на извилистом участке дороги. По словам водителя, который существенных повреждений не получил, причиной аварии послужило скользкое дорожное покрытие, а противогололедную обработку коммунальщики провели уже после ДТП.





Иван Суверин

17 января 2020 года



