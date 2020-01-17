В регионе зафиксирован первый случай гриппа в этом году Санитарные врачи отмечают, что об эпидемии говорить пока рано. Это сезонный подъем заболеваемости.





Ольга Артёмова, заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Зарегистрированы первые случаи гриппа В и гриппа А Н1N1-2009 как среди взрослого, так и среди детского населения».

В Роспотребнадзоре еще раз напоминают: соблюдайте элементарные правила профилактики. Стоит воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, избегать контакта с уже заболевшими, использовать медицинские маски, отправляясь на прогулку. И при первых симптомах гриппа или ОРВИ не заниматься самолечением, а сразу же обращаться за помощью к медикам.





Надежда Невматулина

17 января 2020 года



