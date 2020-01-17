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В Орловской области открылась первая молодежная педагогическая школа

Помочь тем, кто только начинает свой путь в учительстве, решили в институте развития образования и профсоюзе работников народного образования и науки. Форум открылся в лагере «Ветерок».


На несколько дней детский лагерь «Ветерок» превратился в образовательную площадку для молодых педагогов. Школа молодых педагогов работает впервые. Пройти в ней обучение решили 60 человек - это и студенты, и молодые учителя.

В программе - семинары, мастер-классы, лекции, квесты и круглые столы. Опытом с начинающими педагогами поделятся 20 старших наставников, которые уже добились определенных успехов в работе. Это победители конкурсов профессионального мастерства и авторы образовательных программ. Четверо самых активных слушателей будут отправлены в Москву на обучение уже во Всероссийской школе молодого педагога, где примут участие представители из 85 регионов нашей страны.


Татьяна Тимохина
17 января 2020 года
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