В Орловской области открылась первая молодежная педагогическая школа Помочь тем, кто только начинает свой путь в учительстве, решили в институте развития образования и профсоюзе работников народного образования и науки. Форум открылся в лагере «Ветерок».





На несколько дней детский лагерь «Ветерок» превратился в образовательную площадку для молодых педагогов. Школа молодых педагогов работает впервые. Пройти в ней обучение решили 60 человек - это и студенты, и молодые учителя.



В программе - семинары, мастер-классы, лекции, квесты и круглые столы. Опытом с начинающими педагогами поделятся 20 старших наставников, которые уже добились определенных успехов в работе. Это победители конкурсов профессионального мастерства и авторы образовательных программ. Четверо самых активных слушателей будут отправлены в Москву на обучение уже во Всероссийской школе молодого педагога, где примут участие представители из 85 регионов нашей страны.





Татьяна Тимохина

17 января 2020 года



