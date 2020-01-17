Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Ситуацией в Должанском районе заинтересовались следователи. Им предстоит выяснить, почему девочку с ДЦП к школьному автобусу подвозят на лошади.



- В Орле начались слушания по громкому коррупционному делу высокопоставленных уже бывших полицейских.



- Грипп пришёл. Но об эпидемии говорить еще рано. Как обезопасить себя? Советы от Роспотребнадзора - в нашем эфире.



- Реализм и натура. В Орле открылись сразу две выставки живописи. О мастерах и их полотнах - наш сюжет.



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Вести-Орёл

17 января 2020 года



