В Орле состоялась презентация книги о местных краеведах Сборник очерков и статей называется «В живом потоке времени».





Автор - известный орловский краевед, доктора филологических наук, лауреата Всероссийских литературных премий Алексей Кондратенко Сборник содержит биографии и истории творческого пути 24 краеведов, начиная с 19 века и до сегодняшнего дня. Презентация состоялась в рамках 305-го заседания клуба «Орловский библиофил». Любители истории родного края смогут пополнить свои библиотеки в краеведческом музее, а также в издательстве «Картуш».





Эва Стасюлевич

17 января 2020 года



