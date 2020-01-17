Жильцы аварийного дома в Орле 5 лет ждут расселения В двухэтажке на 1-й Пушкарной, которой без малого два века, впору организовывать квесты и полосу препятствий. Дом признали аварийным в 2012 году, расселить должны были в 2015-м. За это время управляющая компания обанкротилась, а ремонт своими силами уже не помогает. И до сих пор жильцы дома оббивают пороги различных инстанций.





Этот кирпичный дом в центре города 1850 года постройки, в 2012-м он был признан аварийным и подлежащим сносу. Согласно документам, жильцов - как собственников, так и социальных наемщиков - обещали расселить в 2015-м. Вот, правда, до сих пор обещают. А ведь с каждым днем проживать здесь становится все опаснее, - говорят жители. Дыры и трещины в стенах, крыша течет, ремонт своими силами давно не помогает. Подняться на второй этаж задача тоже сложная, а для пенсионеров, которые здесь живут, подъем занимает минут 30-40, не меньше.



Чтобы из одной части дома оказаться в другой, нужно пройти через балкон, по которому как говорят жители - не то что ходить, стоять опасно. Однако незваных гостей - грызунов - это не смущает. А вот управляющая компания от дома отказалась.



В администрации города нас заверили, что о проблемах на 1-й Пушкарной они знают, но из-за финансового дефицита включить дом в программу переселения удалось лишь в первый этап 2019-20 годов. Конкурс на выбор управляющей компании проводят регулярно, но желающих пока нет.



Леонид Захарченко, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Из-за тарифа, который мы можем предложить, никто не выходит. Но мы с жителями общаемся, стараемся помогать в случае аварийных ситуаций своими силами, но нам, конечно, надо его расселять».

Собственникам предлагали жилье из маневренного фонда. Но желающих переехать оказалось немного. А денег, которые положены им по закону для приобретения новых квартир, недостаточно. Поэтому жильцы нашли, как считают, единственно верный выход - подали в суд.



Алла Копычева, жительница г. Орла: «Выкупная цена очень маленькая - 29 тысяч за квадратный метр, у меня 40 квадратных метров, Что я могу купить за миллион сто? Я живу с сыном, сын больной – диабетик».

В администрации пояснили - сумму определяет независимая экспертиза, с которой управление имущества заключает договор. Социальные заемщики тоже под контролем.



Леонид Захарченко, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «В 2020 году будет объявлен конкурс и до конца года должны быть закуплены квартиры и предоставлены по договорам соцнайма жителям, проживающим в муниципальном жилье».

А пока жильцам этого дома, который, кстати, в 2016 году был признан объектом культурного наследия Орла, придется перейти в режим ожидания.





Юлия Опанасюк

17 января 2020 года



