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Молодые перспективные орловские спортсмены с января 2020 года будут получать губернаторские стипендии

Соответствующий указ подписал глава региона Андрей Клычков.


Всего в список стипендиатов вошли 28 молодых спортсменов 1999-2005 годов рождения, которые стали победителями или показали высокие результаты в своих видах спорта на Первенстве России, Первенстве ЦФО России, Кубке России, Спартакиаде учащихся России.

Ребята представляют такие виды спорта как каратэ, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт, бобслей, бокс, дзюдо. Также в число стипендиатов вошли орловцы, представляющие спортивную федерацию спорта глухих.

Молодые перспективные спортсмены будут получать по три тысячи рублей ежемесячно, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
17 января 2020 года
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