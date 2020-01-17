Молодые перспективные орловские спортсмены с января 2020 года будут получать губернаторские стипендии Соответствующий указ подписал глава региона Андрей Клычков.





Всего в список стипендиатов вошли 28 молодых спортсменов 1999-2005 годов рождения, которые стали победителями или показали высокие результаты в своих видах спорта на Первенстве России, Первенстве ЦФО России, Кубке России, Спартакиаде учащихся России.



Ребята представляют такие виды спорта как каратэ, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт, бобслей, бокс, дзюдо. Также в число стипендиатов вошли орловцы, представляющие спортивную федерацию спорта глухих.



Молодые перспективные спортсмены будут получать по три тысячи рублей ежемесячно, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

17 января 2020 года



